Orkanen Melissa har krevd 28 menneskeliv på Jamaica

HQ

Antallet omkomne etter orkanen Melissa på Jamaica har steget til 28, bekrefter statsminister Andrew Holness. Myndighetene advarer om at tallet fortsatt kan stige etter hvert som nødetatene når ut til tidligere utilgjengelige områder.

Blokkerte veier, omfattende oversvømmelser og vrakrester fortsetter å forsinke rednings- og nødhjelpsoperasjoner over hele øya. Melissa, en kategori 5-orkan, nådde land tirsdag med ødeleggende kraft og etterlot store deler av Jamaica uten strøm eller kommunikasjon i flere dager.

De vestlige delene av øya, inkludert Montego Bay og Black River, har blitt hardest rammet. Gatene er fylt med vrakrester, husene er lagt i ruiner, og mange nabolag ligger fortsatt under vann. Ifølge Røde Kors er mer enn 70 % av befolkningen fortsatt uten strøm, og rundt 6000 mennesker har søkt tilflukt i nødherberger.

Hjelpen sliter med å nå frem til de mest trengende

Arbeidet med å levere mat, vann og medisinsk utstyr har blitt alvorlig hindret av jordskred, trær som har veltet og ødelagte veier. Flere "feltsykehus" har blitt satt opp i de hardest rammede områdene, men logistikken er fortsatt en stor utfordring.

Med ressursene på vei ned har det kommet rapporter om folk som går inn i supermarkeder og apotek for å samle inn det de kan, noe som understreker den økende desperasjonen over deler av øya.

Melissa er nå bekreftet som den kraftigste stormen som noensinne er registrert på Jamaica, med en vedvarende vindstyrke på 295 km/t (185 mph). Orkanen har også forårsaket flere titalls dødsfall andre steder i Karibia (31 på Haiti og to i Den dominikanske republikk), og på Cuba er mer enn 60 000 hjem blitt skadet eller ødelagt.