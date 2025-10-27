Orkanen Melissa intensiveres til kategori 5 og setter kursen mot Jamaica

HQ

Jamaica er nå i høyeste beredskap ettersom orkanen Melissa har forsterket seg til en kategori 5-storm, noe som har fått myndighetene til å oppfordre innbyggerne til å søke ly umiddelbart. Vi har nettopp fått nyheten om at flyplasser har blitt stengt og beredskapssentre åpnet over hele øya for å forberede seg på potensielle ødeleggelser. Myndighetene advarer om at lavtliggende områder er spesielt utsatt, og at oversvømmelser kan isolere lokalsamfunn og skade infrastruktur. Det er ventet at den sakte bevegelige stormen også vil påvirke naboøyene, og innbyggerne oppfordres til å følge evakueringsordrene etter hvert som situasjonen utvikler seg. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig se mer i videoen nedenfor eller på følgende lenke. Go!