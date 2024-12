Orker må dø! Deathtrap satt til debut i januar

HQ

Under den pågående PC Gaming Show har utvikleren Robot Entertainment nettopp avslørt at den kommende neste store delen i Orcs Must Die! -serien er planlagt å ankomme i løpet av den første måneden av det nye året.

Orcs Must Die! Deathtrap Det nye spillet vil lanseres på PC og Xbox Series X/S den 23. januar 2025, og for å markere dette har en ny trailer blitt publisert som viser frem gameplayet, de ulike karakterene, progresjonssystemene, fellene og selvfølgelig den brede samlingen av orkfiender som spillerne må forsvare seg mot.

Orcs Must Die! Deathtrap Orc-rollespillet vil debutere med seks spillbare War Mages som hver bringer noe litt annerledes til den totale opplevelsen. Vi er blitt fortalt at handlingen også vil se stadig mer krevende bølger av fiender som blir kastet mot spilleren, og at dette til slutt vil avsluttes med en sjefskamp mot en Orc General.

Du kan se noe av dette i aksjon i den nye traileren nedenfor, i tillegg til å fange noen ferske skjermbilder. Ikke glem å lese våre tanker om Orcs Must Die! Deathtrap fra i sommer og se vårt intervju med utvikleren også.