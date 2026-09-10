Orker og nekroner står overfor hverandre i den nyeste kamprapporten fra « Warhammer 40,000: Dawn of War IV

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Det er ikke en uke igjen til lanseringen av Warhammer 40,000: Dawn of War IV, slik vi hadde håpet tidligere i år, men utvikleren King Art Games gjør den lange ventetiden litt lettere ved å gi oss noen nye kamprapporter. Den første utvidede gameplay-videoen er her, og den viser de to Xenos-fraksjonene i spillet som står overfor hverandre i et Annihilation-slag.

Necronene og orkene er to svært forskjellige fraksjoner. Den ene er en liten, men mektig rase av eldgamle, robotlignende vesener som for lenge siden byttet bort sine fysiske former mot en forvrengt form for udødelighet. Den andre fraksjonen er orkene. De er så tallrike at de ofte stormer inn i kampen uten å bry seg om noe som helst som har med strategi å gjøre. Mens nekronene har avansert teknologi som ingen andre raser kan etterligne, setter orkene sammen den «teknologien» de kan av skrot, tape og ren viljestyrke. Det orkene mangler i våpen, kompenserer de for med antall og entusiasme, og selv om nekronene umiddelbart kan virke som den overlegne styrken, kan ingen mengde eldgammel teknologi redde deg fra en øks i skallen.

Denne 1v1-Annihilation-kampen er bare den første i en liten serie som King Art Games planlegger å vise frem denne måneden. Deretter får vi se alle fire fraksjonene kjempe i en 2v2-lagskamp i Team Domination-modus den 16. september. Til slutt, den 23., får vi se to menneskelige kommandører ta opp kampen mot elite-AI i en 2v2-lagskamp i Team Skirmish-modus.