Orker ser ut til å være alt annet enn bekreftet som de store skurkene i Warhammer 11th Edition når en ny Warboss blir avslørt

Rens halsen og gjør deg klar til å male bilen din med en rød stripe for å få den til å gå raskere til din lokale Warhammer-butikk, da det ser ut til at vi blir grønne i 11th Edition. En stor ol 'WAAAGH er på vei mot oss, eller i det minste lederen av en er, da Warhammer har avslørt en ny Warboss for Orks som kommer vår vei.

Dette følger en lekkasje som flyter rundt på internett som viste en ganske offisiell utseende sjef, med den nye lederminiatyren inni. Denne tilpassbare lederen kommer med et utvalg av hode-, våpen- og rustningsalternativer, komplett med et par kompiser han tar med seg i kamp med en angrepssquig og ammunisjonsgrot.

Alene er denne mini utrolig kul. Men med rykter om avsløringen av 11th Edition virvler, kan vi ikke unngå å lure på om det kommer til å være en del av noe større. Du trenger tross alt en leder for en hær, og ville ikke noen skinnende nye Ork-modeller passe perfekt til å følge denne skinnende nye Warboss? Vi forventer flere nyheter i dag, så hold øynene åpne.

