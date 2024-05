Orlando Bloom avskydde karakteren sin i Troja

HQ

Wolfgang Petersens historiske krigsfilm var litt av et vannskille blant kritikere og kinogjengere da den hadde premiere for mer enn 20 år siden. Men nå viser det seg at selv noen av skuespillerne ikke var helt begeistret for den, og spesielt Orlando Bloom, som i et intervju beskrev sin rollefigur i Troja som en han virkelig hatet å spille.

"Herregud, 'Troy'. Jøss, 'Troy'. Jeg bare glemte den filmen fra hjernen min. Det er så mange som elsker den filmen, men for meg var det å spille den karakteren bare [skjærer halsen over]. Jeg ville ikke gjøre filmen. Jeg ville ikke spille denne karakteren."

"Hvordan skal jeg kunne spille denne karakteren? Det var helt imot alt jeg følte i meg. På et tidspunkt står det at Paris kryper langs gulvet etter å ha blitt slått av noen og holder i benet til broren sin. Jeg tenkte: "Dette kommer jeg ikke til å klare. En av agentene mine på den tiden sa: "Men det er det øyeblikket som vil gjøre det! Og jeg falt fullstendig for den replikken fra en agent. Jeg tror det var derfor jeg glemte det."

Hva synes du om Troy, har du gode minner fra filmen?