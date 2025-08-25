Gamereactor

nyheter

Orlando Bloom håper på gjenforening av hele besetningen i neste Pirates-film

Mens Johnny Depps tilbakekomst som kaptein Jack Sparrow fortsatt er usikker, har Orlando Bloom gjort det klart hvor han står: Han vil ha hele mannskapet tilbake på dekk.

HQ

Det har lenge vært bekreftet at Pirates of the Caribbean 6 har vært under utvikling i flere år, og at produsent Jerry Bruckheimer nok en gang skal stå i spissen for den kommende filmen. Det som imidlertid ikke er bekreftet, er hvilke navn som skal være med på rollelisten - og fansen lurer på om vi noen gang vil få se den beryktede kapteinen Johnny Depp tilbake i rollen som Jack Sparrow etter bruddet med Disney.

En som i hvert fall håper på et gjensyn er ingen ringere enn Orlando Bloom, som spilte hovedrollen i den originale trilogien. Under en nylig opptreden på Fan Expo Chicago ble Bloom spurt om hva han tror må til for å trekke fansen tilbake til serien. Svaret hans var enkelt.

"Alt ligger i skrivingen, ikke sant? Alt er på siden, og jeg tror det definitivt finnes en måte å skape noe på."

Han la til :

"Jeg ville personlig elsket å se alle tilbake. Jeg tror måten å vinne på er å få alle tilbake. Hvis de kan, og hvis alle ønsker å komme tilbake."

Bruckheimer selv har tidligere uttrykt håp om å se Depp tilbake som den elskede kapteinen, selv om ingenting er bekreftet så langt. Det vi vet er at Bloom har spikret sine farger til masten. Inntil videre er det bare å krysse fingrene og håpe at Black Pearl seiler igjen med sitt legendariske mannskap.

Tror du Johnny Depp noen gang kommer tilbake som kaptein Jack Sparrow?

Orlando Bloom håper på gjenforening av hele besetningen i neste Pirates-film


