Orlando Bloom håper på gjenforening av hele besetningen i neste Pirates-film

Det har lenge vært bekreftet at Pirates of the Caribbean 6 har vært under utvikling i flere år, og at produsent Jerry Bruckheimer nok en gang skal stå i spissen for den kommende filmen. Det som imidlertid ikke er bekreftet, er hvilke navn som skal være med på rollelisten - og fansen lurer på om vi noen gang vil få se den beryktede kapteinen Johnny Depp tilbake i rollen som Jack Sparrow etter bruddet med Disney.

En som i hvert fall håper på et gjensyn er ingen ringere enn Orlando Bloom, som spilte hovedrollen i den originale trilogien. Under en nylig opptreden på Fan Expo Chicago ble Bloom spurt om hva han tror må til for å trekke fansen tilbake til serien. Svaret hans var enkelt.

"Alt ligger i skrivingen, ikke sant? Alt er på siden, og jeg tror det definitivt finnes en måte å skape noe på."

Han la til :

"Jeg ville personlig elsket å se alle tilbake. Jeg tror måten å vinne på er å få alle tilbake. Hvis de kan, og hvis alle ønsker å komme tilbake."

Bruckheimer selv har tidligere uttrykt håp om å se Depp tilbake som den elskede kapteinen, selv om ingenting er bekreftet så langt. Det vi vet er at Bloom har spikret sine farger til masten. Inntil videre er det bare å krysse fingrene og håpe at Black Pearl seiler igjen med sitt legendariske mannskap.

