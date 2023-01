Orlando Bloom og David Harbour hyper opp Gran Turismo-filmen i trailer

Det har sannelig gått fort i svingene etter at PlayStation Productions avslørte at de skal lage en film basert på Gran Turismo forrige sommer. Noen ganger gikk det bare en dag eller to mellom hver gang vi fikk nytt om prosjektet, deriblant at både Orlando Bloom og David Harbour er med i den. Etter et par måneder med stillhet er det virkelig tid for å trykke ned gasspedalen igjen.

Sony Pictures har gitt oss den første traileren for filmen som enkelt nok bare heter Gran Turismo, og her får vi se både Bloom, Harbour og hovedrolleinnhaveren Archie Madekwe bygge opp stemningen mens vi får se noen heftige biler og litt klining med jevne mellomrom.