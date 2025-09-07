Orlando Bloom om Legolas: "Jeg ville hatet å se noen andre spille ham"

HQ

Med en lang karriere og flere store roller bak seg, er det likevel Legolas i Ringenes Herre-filmene Orlando Bloom huskes best for. Og kanskje er det en sjanse for at vi får se ham svinge buen igjen i den kommende Jakten på Gollum, som etter planen skal ha premiere i 2027.

Filmen skal regisseres av Andy Serkis, som selvfølgelig også vil gjenta sin rolle som Gollum - karakteren som har definert store deler av karrieren hans. Prosjektet støttes også av Peter Jackson, Fran Walsh og Philippa Boyens, noe som gir håp om at store deler av det "opprinnelige fellesskapet" kan vende tilbake.

Da Bloom nylig ble spurt om et mulig comeback som Legolas, sa han følgende "Det er en så fantastisk rolle", selv om han innrømmet at han ikke har fått noen telefon fra Serkis eller teamet. Han spøkte til og med med at alderen innhentet ham, og sa at "litt datamagi" alltid kunne fikse det.

Og mens Bloom selv ennå ikke har blitt kontaktet, antydet Sir Ian McKellen nylig at både Gandalf og Frodo er inkludert i manuset. Hvorvidt noen andre enn McKellen og Elijah Wood vil spille disse ikoniske rollene gjenstår å se. Bloom oppsummerte følelsene sine med en enkel replikk: "Jeg ville hatet å se noen andre spille Legolas."