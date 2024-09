Orlando Bloom ønsker å spille Legolas igjen

HQ

Midgard er i ferd med å våkne til liv igjen. Ringenes herre tar nok en gang verden med storm med andre sesong av Prime Videos storstilte TV-serie, en anime-film som er planlagt i desember, og en ny kinofilm i nær fremtid som skal hete The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Vi vet at Andy Serkis skal regissere og spille Gollum i denne filmen, men vil noen av skuespillerne fra den opprinnelige trilogien også vende tilbake til filmen?

I et intervju med Variety denne uken ble Orlando Bloom spurt om det var interesse for å vende tilbake som Legolas i en fremtidig produksjon, noe han svarte:

"Å, de greiene er fantastiske. Ja, jeg vet ikke hvordan de ville gjort det. Jeg antar at med KI kan du gjøre hva som helst i disse dager. Men hvis Pete [Peter Jackson] sier hopp, sier jeg: "Hvor høyt?" Jeg mener, han startet hele karrieren min."

Den nye filmserien skal etter planen ha premiere i 2026. Det er ennå ikke bekreftet om Legolas kommer tilbake i den eller i en fremtidig produksjon, men vi krysser fingrene for at han gjør det.

Håper du også å få se den buesvingende alven igjen?