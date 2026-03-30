Orlando Magic lider historiens største nederlag, 52 poeng, mot Toronto Raptors
Victor Wembanyama er også den nye offisielle favoritten til MVP.
Orlando Magic led sitt største nederlag noensinne, da de tapte med 52 poeng for Toronto Raptors på søndag: 139-87. Tapet inkluderte 31 poeng på rad for Raptors i første omgang, og en 17-0-ledelse mellom tredje og fjerde omgang, noe som førte til Magics verste nederlag noensinne, og overgikk den forrige rekorden på 47 poeng mot Chicago Bulls i 2017.
Magic har hatt en 39-35-runde denne sesongen, og ligger på åttendeplass i Eastern Conference, men har likevel sikret seg en play-in-plass til ettersesongen, mens Raptors ligger på femteplass (42-32). Søndag kveld scoret Shai Gilgeous-Alexander 30 poeng i 110-100-seieren mellom Oklahoma City Thunder og New York Knicks, men ifølge NBA.com har den franske landslagsspilleren fra San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, gått forbi Shai som favoritt til å bli MVP denne sesongen.
Bare Detroit Pistons i øst, og Oklahoma City Thunder og San Antonio Spurs i vest, har sikret seg sluttspillplasser når vi nå går inn i de siste ukene av turneringen: siste kampdag i den ordinære sesongen er 13. april.