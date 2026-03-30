Orlando Magic lider historiens største nederlag, 52 poeng, mot Toronto Raptors

HQ

Orlando Magic led sitt største nederlag noensinne, da de tapte med 52 poeng for Toronto Raptors på søndag: 139-87. Tapet inkluderte 31 poeng på rad for Raptors i første omgang, og en 17-0-ledelse mellom tredje og fjerde omgang, noe som førte til Magics verste nederlag noensinne, og overgikk den forrige rekorden på 47 poeng mot Chicago Bulls i 2017.

Magic har hatt en 39-35-runde denne sesongen, og ligger på åttendeplass i Eastern Conference, men har likevel sikret seg en play-in-plass til ettersesongen, mens Raptors ligger på femteplass (42-32). Søndag kveld scoret Shai Gilgeous-Alexander 30 poeng i 110-100-seieren mellom Oklahoma City Thunder og New York Knicks, men ifølge NBA.com har den franske landslagsspilleren fra San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, gått forbi Shai som favoritt til å bli MVP denne sesongen.

Bare Detroit Pistons i øst, og Oklahoma City Thunder og San Antonio Spurs i vest, har sikret seg sluttspillplasser når vi nå går inn i de siste ukene av turneringen: siste kampdag i den ordinære sesongen er 13. april.