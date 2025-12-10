Orlando Magic og New York Knicks i semifinale i NBA-cupen, tider for resten av kampene

HQ

Orlando Magic og New York Knicks er de første semifinalistene i NBA-cupen, etter å ha slått Miami Heat og Toronto Ratpors tidlig onsdag morgen (tirsdag kveld i USA). Orlando Magic slo Miami Heat 117-108, med Desmond Bane som scoret 37 poeng. Kort tid etter slo Knicks Raptors 117-101, med Jalen Brunson som scoret 35 poeng.

De to andre kvartfinalekampene, fra West Conference, spilles tidlig torsdag morgen, og akkurat som resten av NBA-cupen (og i fremtiden sluttspillet), vil de være tilgjengelige for å se med Amazon Prime Video, streaming for mange markeder i verden, også utenfor Nord-Amerika :

Kvartfinalene i West Conference



Phoenix Suns (4) mot Oklahoma City Thunder (1): 1:00 CET, 0:00 GMT, torsdag 11. desember



San Antonio Spurs (3) mot Los Angeles Lakers (2): 4:00 CET, 3:00 GMT, torsdag 11. desember



NBA-cupen er integrert i resten av den ordinære sesongen, med mange flere kamper i helgen. Blant disse er semifinalen i NBA-cupen :



Orlando Magic mot New York Knicks: 23:30 CET, 22:30 GMT lørdag 13. desember



Suns/Thunder mot Spurs/Lakers: 15:00 CET, 14:00 GMT søndag 14. desember



Finale: 14:30 CET, 13:30 GMT onsdag 17. desember



Vil du følge resten av NBA-cupen?