Orphan 3 er under utvikling

Orphan: First Kill hadde riktignok premiere i august i fjor, men regissør William Brent Bell har bekreftet at en tredje film i Orphan-serien allerede er under utvikling.

I et intervju med Hollywood Reporter sier han "Vi utvikler en tredje film nå. Reglene for franchisen har blitt åpnet opp slik at alt er mulig. Og når jeg vet hvor langt vi allerede er kommet i prosessen, er jeg ekstremt spent på hvilke vendinger vi har i vente."

Bell ble også spurt om den risikable beslutningen om å gi 23 år gamle Isabelle Fuhrman rollen som ni år gamle Esther i Orphan: First Kill. Det sa han til avisen:

"Jeg har en viss blind optimisme når jeg går inn i kreative ideer hvis jeg er begeistret for en. Da jeg først leste manuset, tenkte jeg blant annet: "Kommer det til å ha en fantastisk vri? Og hvis det gjør det, hvordan kan du ombesette rollen til Isabelle Fuhrman?" Og det hadde en fantastisk vri, så jeg dro og møtte Isabelle umiddelbart. Hun ville virkelig spille rollen, og det var ikke jeg som prøvde å overtale henne til å gjøre noe bisart. Hun ser fortsatt ut som hun gjorde som barn, bare større, mens jeg ville ha sett helt annerledes ut hvis du hadde sammenlignet meg som 12-åring og 24-årig. Så jeg tenkte: "Jøss, dette kan virkelig fungere.".

Orphan: First Kill ble lansert direkte på Paramount+ i august 2022 og fikk en blandet mottakelse av kritikerne. Den fungerte som en prequel til filmen Orphan fra 2009 og handlet om Ester som reiser til USA for å utgi seg for å være datteren til en velstående familie etter å ha rømt fra en psykiatrisk institusjon.

Gleder du deg til en tredje Orphan-film?