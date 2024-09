Ortofon Concorde musikkassetter: Blå vs. bronse

HQ

Hvis du er noe som meg og er veldig interessert i audiofili, eller kanskje bare liker å dyppe tærne i den rike verdenen av analog lyd, er det en god sjanse for at Ortofon har dukket opp i søket etter riktig utstyr. Og ikke hvilken som helst Ortofon - vi snakker om Concorde-serien deres. Disse elegante, futuristisk utseende kassettene har vært en bærebjelke i DJ-båsene i årevis, og i dag dykker vi dypt ned i to av de populære modellene: Ortofon Concorde Music Blue og Ortofon Concorde Music Bronze. Disse to er som søsken som ikke kunne vært mer forskjellige, men som likevel briljerer på hver sin måte. La oss se nærmere på dem og finne ut hvilken av dem som fortjener en plass på dekkene dine.

Begge patronene følger Concorde-designet - strømlinjeformet, minimalistisk og med den ikoniske spisse nesen som er både funksjonell og visuelt tiltalende. Finishen gir imidlertid hver sin egen stemning.



Ortofon Concorde Music Blue: Kledd i en elegant, litt dempet blåfarge, fremstår den som elegant uten å skrike etter oppmerksomhet. Den ser ut som om den hører hjemme i enhver setting, enten du spinner i en svakt opplyst lounge eller viser frem oppsettet ditt til venner.



Ortofon Concorde Music Bronze: Denne har en rik, bronsefarget finish som umiddelbart sier: "Jeg mener alvor." Det er dristig, det er merkbart, og hvis du vil at utstyret ditt skal ha litt av det "premium-utseendet", vil dette definitivt fange blikket.



Begge kassettene har den samme ergonomiske Concorde-formen, noe som gjør dem enkle å håndtere og justere når du er midt i settet. De ekstra fargene er et spørsmål om personlige preferanser, men bronsefargen utstråler definitivt luksus, mens den blå holder det hele litt mer lavmælt og allsidig.

Et av de viktigste salgsargumentene for en Ortofon Concorde er at den er enkel å installere, og både Music Blue- og Bronse-modellene lever opp til dette ryktet. Plug and play - bokstavelig talt. Du trenger ikke å være proff for å sette dem opp, noe som gjør dem nybegynnervennlige uten å ofre noe for erfarne proffer.

Begge kassettene er kompatible med standard S-formede tonearmer, noe som betyr at du uten problemer kan sette dem inn i de fleste DJ-oppsett. Installasjonsprosessen er utrolig enkel - juster dem riktig på tonearmen, fest dem, og så er du klar til å sette i gang.

Nå til den mest avgjørende delen: lydkvaliteten. Det er her Music Blue og Music Bronze virkelig begynner å skille seg fra hverandre. Og hvis du er ute etter en balansert utgang som fungerer på tvers av flere sjangre, er Music Blue det beste alternativet. Den tilbyr en flat frekvensrespons med fokus på nøyaktighet. Hva betyr det i praksis? Den er ideell for audiofiler som ønsker å høre musikken slik den ble spilt inn, uten noen ekstra fargelegging eller forbedringer.

Bassen er jevn, men ikke overveldende, mellomtonen er detaljert uten å være for fremtredende, og diskanten er skarp uten å være skarp. Enten du spiller hiphop, jazz eller indierock av den gamle skolen, vil denne kassetten ikke lene seg for mye i én retning, slik at du får en lyd som er tro mot kilden.

Music Blue briljerer også når det gjelder å redusere overflatestøy. Hvis du spiller en plate som er litt slitt eller har litt støv, vil du ikke få så mye av den skrapete lyden som noen kassetter kan plukke opp.

Bronze har derimot en mer audiofil tilnærming. Lyden er varm og detaljert, noe som gjør den til en fryd for dem som elsker intrikate lydlandskaper. Frekvensresponsen er litt mer skreddersydd, med en liten vekt på den nedre enden, noe som gir en kraftigere bass uten å overdøve de andre frekvensene.

Der Bronze virkelig briljerer, er i detaljgjengivelsen. Du vil høre subtile nyanser i platene dine som du kanskje ikke har lagt merke til før - rasling av en trommestikk som treffer et cymbal eller det delikate anslaget på en gitarstreng. Denne kassetten er perfekt for deg som har et high-end-oppsett og ønsker at hver eneste lille lyddetalj skal komme tydelig frem.

En ulempe er imidlertid at Bronze kan være litt mindre tilgivende når det gjelder overflatestøy. Hvis platene dine er godt brukt og har sett bedre dager, vil denne kassetten sørge for at du hører hver eneste ripe og knall, så ha det i bakhodet.

Begge kassettene er bygget for å vare, men det er verdt å merke seg de små forskjellene i pennen. Music Blue har en sfærisk stylus, som har en tendens til å være mer slitesterk og ideell for scratching eller tung DJing der du kanskje er litt røffere med utstyret ditt. Dette betyr også at pennen vil vare lenger, ettersom den er mindre utsatt for slitasje.

Bronze har derimot en elliptisk penn, som gir bedre lydgjengivelse, men som er mer ømfintlig. Dette er noe du bør tenke på hvis du er en hyppig DJ eller bare er tøffere mot utstyret ditt - den elliptiske nålen gir deg topp lyd, men du må sannsynligvis bytte den ut oftere.

Når man ser på prisen, er det her avgjørelsen kan bli vanskelig. Ortofon Concorde Music Blue har en lavere pris, noe som gjør den til et fantastisk alternativ hvis du har et stramt budsjett eller nettopp har begynt med vinyl. Det er en allsidig og solid utøver, allsidig nok for alle sjangre, og holdbar nok for regelmessig bruk.

Music Bronze er derimot for den audiofile som ikke har noe imot å betale litt mer for å få litt ekstra varme og detaljer. Den er dyrere, men hvis du har et lydsystem som støtter opp om det, er forskjellen i lydkvalitet merkbar.

Hvis du er nybegynner eller bare er på utkikk etter en pålitelig allroundkassett for hverdagslytting og DJ-bruk, er Ortofon Concorde Music Blue det beste alternativet. Den tilbyr god lydkvalitet, holdbarhet og brukervennlighet til en mer overkommelig pris.

Men hvis du er audiofil og har et high-end-oppsett, eller hvis du rett og slett ønsker de finere detaljene i musikken din, er Ortofon Concorde Music Bronze en solid investering. Ja, den er dyrere, og ja, den er litt mer krevende for platene dine, men varmen og presisjonen den leverer, er verdt det for deg som vil ha det beste av det beste.

Uansett kan det ikke gå galt. Begge kassettene vitner om Ortofons rykte for kvalitet, og uansett hvilken du velger, vil platene dine (og ørene dine) takke deg.

Produkter testet :

Concorde Music Blue

Concorde Music Bronze