Orville Peck i rollen som Vega i Street Fighter-rebooten

Street Fighter er tilbake i rampelyset - denne gangen i form av en overdådig live-action-reboot som allerede har skapt stor hype blant fansen. Nylig fikk vi vår første skikkelige titt på Orville Peck som den ikoniske skurken Vega, takket være et behind-the-scenes-bilde delt av skuespillerinnen Callina Liang på Instagram og senere delt av Peck selv. På bildet har Peck Vegas klassiske utseende: det lange blonde håret, den karakteristiske slangetatoveringen og karakterens signaturmaske.

Hvorvidt masken vil gjøre det i det endelige designet gjenstår å se. Vega dukket først opp i Street Fighter II tilbake i 1991 og har siden vært kjent som den forfengelige, men dødelige "Spanish Ninja", en snikmorder som jobber under M. Bison. I den kommende filmen vil M. Bison bli portrettert av David Dastmalchian.

Rollelisten i filmen er intet mindre enn stjernespekket. WWE-mesteren Cody Rhodes tar på seg rollen som Guile, Jason Momoa ryktes å spille Blanka, og Roman Reigns går inn i rollen som Akuma - den voldsomme fighteren som i spillets historie dreper Ryu og Kens mester, Gouken. Filmen blir nå regissert av Kitao Sakurai, best kjent for The Eric Andre Show og nylig knyttet til Butterfly og Twisted Metal. Sakurai tok over etter at Philippou-brødrene trakk seg fra prosjektet, og hans visjon sies å være både frisk og respektfull overfor kildematerialet.

Selv om handlingen fortsatt er hemmelig, stiger forventningene raskt - dette kan endelig være filmen som yter Street Fighter rettferdighet på det store lerretet.

Gleder du deg til Street Fighter?