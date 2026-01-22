Fullstendig liste over de nominerte til Oscar 2026: Sinners slår ny rekord med 16 nominasjoner

HQ

Akademiet har endelig offentliggjort Oscar-nominasjonene, med One Battle after Another og Hamnet som favoritter etter sine nylige seire på Golden Globes ... men med Ryan Cooglers Sinners som slår ny rekord som den mest nominerte filmen i Oscar-historien: 16 nominasjoner.

Den forrige rekorden ble holdt av All About Eve, Titanic og La La Land (14 nominasjoner). Det inkluderer selvfølgelig beste film og beste regi, men også en helt ny pris som deles ut for første gang under den 98. utgaven av Oscar-utdelingen 15. mars: beste rollebesetning. I den kategorien finner vi også One Battle After Another, Hamnet, Marty Supreme og The Secret Agent.

Den hemmelige agenten har også seilt opp som årets ikke-språklige favorittfilm blant kritikerne og akademikerne, ettersom den har sikret seg en plass blant de 10 beste filmene i tillegg til prisen for beste internasjonale film. Den overgår andre favoritter som Det var bare et uhell, The Voice of Hind Rajab og Sirāt.

Det er også verdt å merke seg anerkjennelsen av F1 som årets "feel-good blockbuster": Den har fått fire nominasjoner, inkludert beste film, på samme måte som det skjedde med Joseph Kosinskis forrige film, Top Gun Maverick i 2022.

Overraskende nok har Wicked: For Good ikke fått noen nominasjon (den første filmen fikk ti nominasjoner og vant to i fjor), og Guillermo del Toro ble snubbet i kategorien for beste regi. Timothée Chalamet ble dessuten den yngste skuespilleren (han fylte nylig 30 år) siden Marlon Brando til å motta tre Oscar-nominasjoner for beste mannlige skuespiller. Han har ennå ikke vunnet, men han er den største favoritten for sin rolle i Marty Supreme.

Her er hele listen over de nominerte til den 98. utgaven av Oscar-utdelingen.

Nominasjoner til Oscar 2026:

Beste film



Bugonia



F1



Frankenstein



Hamnet



Marty Supreme



Det ene slaget etter det andre



Den hemmelige agenten



Sentimental verdi



Sinners



Togdrømmer



Regi



Ryan Coogler, Sinners



Joachim Trier, Sentimental Value



Josh Safdie, Marty Supreme



Chloé Zhao, Hamnet



Paul Thomas Anderson, Det ene slaget etter det andre



Skuespillerinne i en hovedrolle



Emma Stone, Bugonia



Renate Reinsve, Sentimental verdi



Jessie Buckley, Hamnet



Kate Hudson, Song Sung Blue



Rose Byrne, Hvis jeg hadde bein, ville jeg sparket deg



Skuespiller i en hovedrolle



Ethan Hawke, Blue Moon



Michael B. Jordan, Sinners



Wagner Moura, Den hemmelige agenten



Timothée Chalamet, Marty Supreme



Leonardo DiCaprio, Det ene slaget etter det andre



Skuespillerinne i en birolle



Amy Madigan, Weapons



Teyana Taylor, Det ene slaget etter det andre



Elle Fanning, Sentimental verdi



Wunmi Mosaku Sinners



Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value



Skuespiller i en birolle



Sean Penn, Det ene slaget etter det andre



Stellan Skarsgård, Sentimental verdi



Jacob Elordi, Frankenstein



Delroy Lindo, Sinners



Benicio Del Toro, En kamp etter en annen



Manus (adaptert manus)



Hamnet



Togdrømmer



Bugonia



Det ene slaget etter det andre



Frankenstein



Manusforfatter (originalmanus)



Sentimental verdi



Blue Moon



Sinners



Marty Supreme



Det var bare et uhell



Internasjonal spillefilm



Sirāt, Spania



Sentimental Value, Norge



Hind Rajabs stemme, Tunisia



Det var bare et uhell, Frankrike



Den hemmelige agenten, Brasil



Animert spillefilm



KPop Demon Hunters



Zootopia 2



Arco



Lille Amélie eller The Character of Rain



Elio



Kinematografi



Sinners



Togdrømmer



Marty Supreme



Frankenstein



Det ene slaget etter det andre



Visuelle effekter



Jurassic World gjenfødelse



Sinners



Avatar: Ild og aske



Den forsvunne bussen



F1



Casting



Sinners



Den hemmelige agenten



Marty Supreme



Hamnet



Det ene slaget etter det andre



Musikk (original filmmusikk)



Hamnet



Sinners



Bugonia



Det ene slaget etter det andre



Frankenstein



Musikk (Originalsang)



"Sweet Dreams of Joy" fra Viva Verdi!



"I Lied to You" fra Sinners



"Train Dreams" fra Train Dreams



"Golden" fra KPop Demon Hunters



"Dear Me" fra Diane Warren Relentless



Sound



Sinners



Sirāt



Det ene slaget etter det andre



Frankenstein



F1



Kostymedesign



Marty Supreme



Sinners



Hamnet



Avatar: Ild og aske



Frankenstein



Makeup og hårstyling



Sinners



Den stygge stesøsteren



Frankenstein



Den knusende maskinen



Kokuho



Filmredigering



Sinners



F1



Sentimental verdi



Det ene slaget etter det andre



Marty Supreme



Produksjonsdesign



Det ene slaget etter det andre



Sinners



Marty Supreme



Frankenstein



Hamnet



Dokumentarisk spillefilm



Mr. Nobody mot Putin



Den perfekte nabo



Alabama-løsningen



Å skjære gjennom steiner



Kom og se meg i det gode lyset



Dokumentarisk kortfilm



Djevelen er opptatt



Perfekt en fremmedhet



Alle de tomme rommene



Barn finnes ikke lenger "Var og er borte"



Kun bevæpnet med et kamera: Brent Renauds liv og død



Live Action-kortfilm



To mennesker som utveksler spytt



Jane Austens periodedrama



Slakterens flekk



The Singers



En venn av Dorothy



Animert kortfilm



Pensjoneringsplan



De tre søstrene



Sommerfugl



Forevergreen



Jenta som gråt perler



