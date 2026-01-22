Fullstendig liste over de nominerte til Oscar 2026: Sinners slår ny rekord med 16 nominasjoner
One Battle After Another, Hamnet og Sinner er favoritter til Oscar-utdelingen, som finner sted 15. mars.
Akademiet har endelig offentliggjort Oscar-nominasjonene, med One Battle after Another og Hamnet som favoritter etter sine nylige seire på Golden Globes ... men med Ryan Cooglers Sinners som slår ny rekord som den mest nominerte filmen i Oscar-historien: 16 nominasjoner.
Den forrige rekorden ble holdt av All About Eve, Titanic og La La Land (14 nominasjoner). Det inkluderer selvfølgelig beste film og beste regi, men også en helt ny pris som deles ut for første gang under den 98. utgaven av Oscar-utdelingen 15. mars: beste rollebesetning. I den kategorien finner vi også One Battle After Another, Hamnet, Marty Supreme og The Secret Agent.
Den hemmelige agenten har også seilt opp som årets ikke-språklige favorittfilm blant kritikerne og akademikerne, ettersom den har sikret seg en plass blant de 10 beste filmene i tillegg til prisen for beste internasjonale film. Den overgår andre favoritter som Det var bare et uhell, The Voice of Hind Rajab og Sirāt.
Det er også verdt å merke seg anerkjennelsen av F1 som årets "feel-good blockbuster": Den har fått fire nominasjoner, inkludert beste film, på samme måte som det skjedde med Joseph Kosinskis forrige film, Top Gun Maverick i 2022.
Overraskende nok har Wicked: For Good ikke fått noen nominasjon (den første filmen fikk ti nominasjoner og vant to i fjor), og Guillermo del Toro ble snubbet i kategorien for beste regi. Timothée Chalamet ble dessuten den yngste skuespilleren (han fylte nylig 30 år) siden Marlon Brando til å motta tre Oscar-nominasjoner for beste mannlige skuespiller. Han har ennå ikke vunnet, men han er den største favoritten for sin rolle i Marty Supreme.
Her er hele listen over de nominerte til den 98. utgaven av Oscar-utdelingen.
Nominasjoner til Oscar 2026:
Beste film
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Det ene slaget etter det andre
- Den hemmelige agenten
- Sentimental verdi
- Sinners
- Togdrømmer
Regi
- Ryan Coogler, Sinners
- Joachim Trier, Sentimental Value
- Josh Safdie, Marty Supreme
- Chloé Zhao, Hamnet
- Paul Thomas Anderson, Det ene slaget etter det andre
Skuespillerinne i en hovedrolle
- Emma Stone, Bugonia
- Renate Reinsve, Sentimental verdi
- Jessie Buckley, Hamnet
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Rose Byrne, Hvis jeg hadde bein, ville jeg sparket deg
Skuespiller i en hovedrolle
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, Sinners
- Wagner Moura, Den hemmelige agenten
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, Det ene slaget etter det andre
Skuespillerinne i en birolle
- Amy Madigan, Weapons
- Teyana Taylor, Det ene slaget etter det andre
- Elle Fanning, Sentimental verdi
- Wunmi Mosaku Sinners
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
Skuespiller i en birolle
- Sean Penn, Det ene slaget etter det andre
- Stellan Skarsgård, Sentimental verdi
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Delroy Lindo, Sinners
- Benicio Del Toro, En kamp etter en annen
Manus (adaptert manus)
- Hamnet
- Togdrømmer
- Bugonia
- Det ene slaget etter det andre
- Frankenstein
Manusforfatter (originalmanus)
- Sentimental verdi
- Blue Moon
- Sinners
- Marty Supreme
- Det var bare et uhell
Internasjonal spillefilm
- Sirāt, Spania
- Sentimental Value, Norge
- Hind Rajabs stemme, Tunisia
- Det var bare et uhell, Frankrike
- Den hemmelige agenten, Brasil
Animert spillefilm
- KPop Demon Hunters
- Zootopia 2
- Arco
- Lille Amélie eller The Character of Rain
- Elio
Kinematografi
- Sinners
- Togdrømmer
- Marty Supreme
- Frankenstein
- Det ene slaget etter det andre
Visuelle effekter
- Jurassic World gjenfødelse
- Sinners
- Avatar: Ild og aske
- Den forsvunne bussen
- F1
Casting
- Sinners
- Den hemmelige agenten
- Marty Supreme
- Hamnet
- Det ene slaget etter det andre
Musikk (original filmmusikk)
- Hamnet
- Sinners
- Bugonia
- Det ene slaget etter det andre
- Frankenstein
Musikk (Originalsang)
- "Sweet Dreams of Joy" fra Viva Verdi!
- "I Lied to You" fra Sinners
- "Train Dreams" fra Train Dreams
- "Golden" fra KPop Demon Hunters
- "Dear Me" fra Diane Warren Relentless
Sound
- Sinners
- Sirāt
- Det ene slaget etter det andre
- Frankenstein
- F1
Kostymedesign
- Marty Supreme
- Sinners
- Hamnet
- Avatar: Ild og aske
- Frankenstein
Makeup og hårstyling
- Sinners
- Den stygge stesøsteren
- Frankenstein
- Den knusende maskinen
- Kokuho
Filmredigering
- Sinners
- F1
- Sentimental verdi
- Det ene slaget etter det andre
- Marty Supreme
Produksjonsdesign
- Det ene slaget etter det andre
- Sinners
- Marty Supreme
- Frankenstein
- Hamnet
Dokumentarisk spillefilm
- Mr. Nobody mot Putin
- Den perfekte nabo
- Alabama-løsningen
- Å skjære gjennom steiner
- Kom og se meg i det gode lyset
Dokumentarisk kortfilm
- Djevelen er opptatt
- Perfekt en fremmedhet
- Alle de tomme rommene
- Barn finnes ikke lenger "Var og er borte"
- Kun bevæpnet med et kamera: Brent Renauds liv og død
Live Action-kortfilm
- To mennesker som utveksler spytt
- Jane Austens periodedrama
- Slakterens flekk
- The Singers
- En venn av Dorothy
Animert kortfilm
- Pensjoneringsplan
- De tre søstrene
- Sommerfugl
- Forevergreen
- Jenta som gråt perler
