Oscar-akademiet blir bedt om å gi dyr Oscars

HQ

Mens noen skuespillere ber om at stuntskuespillere skal få Oscar, mens andre vil se en bedre representasjon for komedier, ønsker en av årets indiefilmstjerner en annen form for anerkjennelse fra Akademiet.

Indy, som spiller hovedrollen i skrekkfilmen Good Boy, har nemlig satt sin godkjennelse på et brev til akademiet der han kjemper for at han skal få en Oscar-nominasjon. "Til tross for min kritikerroste rolle i den nylige filmen Good Boy, - har jeg blitt ansett som ikke kvalifisert for kategorien beste mannlige skuespiller," står det i et brev fra Indy, som Variety har fått tak i. "Jeg er tydeligvis ikke en god nok gutt for dere."

Indys brev nevner andre gode dyreprestasjoner, som hunden i White Fang, hvalen i Free Willy og grisen i Babe. Kampanjen kommer fra studioet bak Good Boy, IFC Films, som fikk sin nest beste åpningshelg noensinne takket være filmen.

Vi vet ikke om dette brevet vil føre til en faktisk endring i bransjen. Kanskje vil en ny Oscar-kategori bli introdusert, men det ville føles som om verden hadde blitt gal hvis Leonardo DiCaprio konkurrerte med en hund, for eksempel.

Dette er en annonse: