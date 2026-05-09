Oscar Isaac ser ut til å være årsaken til at det ikke blir flere Moon Knight -opptredener

HQ

Det er underforstått at mange skuespillere som signerer avtaler med Disney og Marvel Studios, gjør det med den begrunnelse at de skal være med i X antall prosjekter i fremtiden. Det er også underforstått at skuespillerne nærmest får tildelt hvilke prosjekter de skal medvirke i, noe som gjør mangelen på ytterligere opptredener fra Moon Knight desto mer uvanlig.

Helt siden karakteren ble introdusert i Disney+-serien med samme navn, har vi ventet på at Oscar Isaac skulle vende tilbake som Khonsus mester, men så langt har ingenting av substans noensinne boblet opp til overflaten. Og nå vet vi tilsynelatende hvorfor.

I en samtale med Comicbook.com har Moon Knight -skaperen, Jeremy Slater, forklart at Isaac til en viss grad sitter med kortene og bestemmer når Moon Knight (eller en av de mange alter ego-personlighetene) kommer tilbake. I hovedsak ser det ut til at Isaac er i stand til å bestemme hvilke prosjekter han vil forfølge og dukke opp i, derav hvorfor Moon Knight har stoppet opp i sin MCU-utvidelse.

"Kontrakten Oscar Isaac signerte var veldig mye som, vi vil gjøre flere historier når vi finner historier som han er kreativt begeistret for å fortelle. De kan ikke bare knipse med fingrene og kalle ham tilbake til et nytt eventyr. Han er virkelig kreativt involvert i karakterens fremtid. Så jeg kan tenke meg at en del av utfordringen, og en del av gleden der borte, er å finne ut: Hvilke historier ønsker Oscar å utforske, og hvordan vil han at den karakteren skal brukes? Hva er det som kan lokke ham til å komme tilbake og leke i den sandkassen en gang til?"

Dette tyder på at vi virkelig ikke bør holde pusten på mer Moon Knight, ettersom det ikke virker som om Isaac eller Marvel er for fokusert på å vende tilbake til karakteren eller det bredere universet, i hvert fall ikke på samme måte som Chris Evans, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Tom Holland, listen fortsetter.