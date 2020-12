Oscar Isaac skal ha fått rollen som Solid Snake i Metal Gear-filmen

Du ser på Annonser

Vi har hørt Jordan Vogt-Roberts snakke om å lage film av Metal Gear-serien i flere år, men til tross for at blant annet Oscar Isaac sa han gjerne ville spille Solid Snake i en slik film i fjor har det virket som om prosjektet hadde startvansker. Helt til nå...

Vanligvis veldig pålitelige Deadline hevder nemlig at Isaac faktisk har fått rollen som Solid Snake i det som blir en live-action-film av Metal Gear Solid. Den eneste negative siden av dette er at den talentfulle skuespilleren som kjent har en stappfull timeplan fremover, så nettsiden sine kilder har ikke hørt noe om når produksjonen vil kunne starte. Uansett høres det helt klart bra ut når både Vogt-Roberts, Isaac og forfatteren Derek Connolly nå virkelig høres ut for å være klare til start.

Hva tror du?