Oscar Isaac vil at Moon Knight skal bli en del av et team

Det ser ut til at Oscar Isaac vil at Moon Knight skal bli en del av et stort superheltteam. På et arrangement nylig (via GeekHouseShow) snakket Isaac om hvor hans rollefigur (eller rollefigurer, med tanke på de splittede personlighetene) kan havne i fremtiden.

"Nå som vi har lagt grunnlaget for å lære hvem Marc, Steven og Jake er ... kan det være interessant å se ham som en del av teamet", sa han. Selv om Avengers virker som det åpenbare stedet for Moon Knight, er det mulig at han kan lede MCUs Midnight Sons, med tanke på hans fortid i tegneserier.

Andre medlemmer av dette teamet inkluderer Dr. Strange, Punisher og Blade. Vi venter fortsatt på å se noen av disse figurene debutere i MCU, men det er fortsatt en mulighet for at de kan bli en del av et tøffere superheltteam.