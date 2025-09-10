Oscar Isaac vil tilbake som Poe Dameron i Star Wars: Starfighter

HQ

Det er for tiden en ny Star Wars film i produksjon, da den Ryan Gosling-ledede Star Wars: Starfighter for tiden blir filmet. Selv om denne filmen tilsynelatende vil handle om noen crack-piloter, kan vi forvente at den beste piloten John Boyegas Finn noensinne har sett dukker opp?

Nei, vi snakker ikke om den største piloten, Anakin Skywalker, men faktisk Oscar Isaacs Poe Dameron. Den legendariske opprøreren er foreløpig ikke en del av den kommende filmen, men han utelukker ikke å dukke opp hvis Disney ringer ham og spør om han vil være en del av filmen.

Da han snakket med Entertainment Tonight mens han var på den røde løperen på TIFF, ble Isaac spurt om han ville komme tilbake som Poe Dameron i Star Wars: Starfighter, som han svarte :

"Jeg er klar for det. La meg få vite når."

Ettersom filmen er under produksjon for øyeblikket, virker det riktignok usannsynlig at Poe dukker opp hvis det ikke allerede var planlagt, og Isaac er sleip med ordlyden sin. Men kanskje dette åpner for at Poe kan komme tilbake andre steder.

Vil du gjerne se Isaac gjenta rollen som Star Wars?