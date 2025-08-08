Oscar Martinez' verste drømmer går i oppfyllelse i siste titt på The Paper

Folkene som laget den amerikanske versjonen av The Office har lenge hatt planer om å vende tilbake til komediedokumentar-stilen, og dette blir snart en realitet, ettersom den åndelige etterfølgeren kjent som The Paper har premiere allerede 5. september, for oss i Storbritannia og Europa.

Serien er i utgangspunktet den samme som The Office, men i stedet for å følge en regional avdeling av et aviskonsern som sliter, retter den blikket mot en avis i Midtvesten og følger utgiveren som forsøker å gjenopplive den og gjøre den relevant igjen. Dette setter et stort fokus på Domhnall Gleesons rollefigur Ned Sampson, som kommer til dette firmaet for å få styr på de ansatte og for å endre skjebnen til den nedadgående publikasjonen.

Med mindre enn en måned igjen til premieren (den vil være tilgjengelig på Sky/Now TV for de som bor i Storbritannia), har det nå kommet en full trailer for serien, og det beste øyeblikket er kanskje det som skjer når Oscar Martinez' rollefigur Oscar Nunez fra The Office finner ut at han nok en gang skal få dokumentert livet sitt, til tross for at han har en helt annen jobb.

Ta en titt på traileren nedenfor for å få en forsmak på hva The Paper vil bringe i september.