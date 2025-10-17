Oscar Piastri benekter favorisering av teamkamerat Lando Norris i Formel 1

HQ

McLaren-førerne Oscar Piastri og Lando Norris har kommentert hendelsen i Singapores Grand Prix, og Piastri benekter at teamet favoriserer Norris i førermesterskapet, mens Norris aksepterer en straff fra teamet til tross for at han fikk fordel av kollisjonen han forårsaket.

Kollisjonen mellom de to lagkameratene i Singapore bidro nok en gang til at Max Verstappen kjørte fra McLaren på pallen. Teamet la skylden på Norris, noe den britiske føreren synes er "rettferdig", uten å forklare hvilke negative konsekvenser det hadde for ham.

"Noen ganger er konsekvensene ikke positive, men samtidig er det klart at interessen for Andrea (Stella, teamsjef) er å bevare det positive teamarbeidet vi har", sa Norris.

For øyeblikket leder Piastri tabellen med 336 poeng, men Norris ligger 22 poeng bak. Til tross for at skylden ble lagt på Norris, har noen spekulert i at McLaren favoriserte Norris under løpet, da teamet lot ham beholde tredjeplassen da han kjørte forbi Piastri, og det var det som forårsaket kontakten.

Piastri, som endte på fjerdeplass på grunn av Norris og fikk redusert ledelsen sin med tre poeng, mener imidlertid at det ikke er snakk om favorisering eller partiskhet: "Vi har analysert hendelsen. Det er Lando som til syvende og sist har ansvaret for kollisjonen. Men jeg er veldig glad for at det ikke er noen favorisering eller partiskhet".