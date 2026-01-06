Oscar Piastri, George Russell og Alex Albon holdt et "UNO" -mesterskap "med tvilsomme regler"

HQ

Oscar Piastri, den 24 år gamle australske McLaren-føreren som endte på tredjeplass i 2025, og som ledet det meste av sesongen, avslørte at han holdt et UNO-mesterskap med de andre F1-førerne George Russell (Mercedes) og Alex Albon (Williams) under en lang flytur mellom løpene. Det var imidlertid noen "tvilsomme regler" som favoriserte Russell.

"Jeg, George Russell og Alex Albon hadde et UNO-verdensmesterskap på vei fra Baku til Singapore i fjor. Det var noen tvilsomme regelavgjørelser, og regler som jeg aldri hadde hørt om å spille UNO før fra noen av de andre, hovedsakelig George. Det var tydeligvis familieregler", forklarte Piastri i den offisielle Off the Grid F1-podkasten (via Motorsport).

Piastri sa også at disse "familiereglene" kom Russell til gode. "Vi er alltid konkurransedyktige i alt, alle førerne. Det er alltid gøy", og forklarte at han ofte tilbringer lange flyreiser med andre førere, ettersom han (og mange andre) bor i Monaco, noe som "er praktisk når du vil dra og spille padel eller gjøre andre ting".

Oscar Piastri fortsetter med McLaren etter den spennende 2025-sesongen, som lagkameraten Lando Norris vant. Det første løpet i 2026-sesongen finner sted i Australia 6.-8. mars.