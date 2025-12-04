Oscar Piastri og Lando Norris blir stilt det vanskeligste spørsmålet før det siste F1-løpet

HQ

Lando Norris og Oscar Piastri kommer til å oppleve et av de mest spesielle løpene i sitt liv på søndag i Abu Dhabi. Lando Norris vet at han har en veldig god sjanse til å vinne Formel 1-mesterskapet, etter en årelang kamp med sin lagkamerat fra McLaren, som ledet sammenlagt i store deler av sesongen.

For Oscar Piastri er sjansene mye mindre (og han har også konkurranse fra Max Verstappen), men han vet at det heller ikke er umulig, og "det ville selvsagt vært en veldig kul prestasjon, men jeg har ikke for store forhåpninger. Vi får se hva som skjer. Hvis jeg klarer det, ville jeg vært ganske fornøyd."

Han legger til at det faktum at Kimi Räikkönen i 2007 og Sebastian Vettel i 2010 vant sine mesterskap stående på tredjeplass før det siste løpet, gir ham "en liten trøst i at det er mulig".

Vil McLaren be Piastri om å la Norris passere ham for å møte Verstappen?

På pressekonferansen med McLaren-førerne ble de stilt det vanskeligste spørsmålet: om de hadde blitt bedt av teamet om å følge ordre om å prioritere Norris 'kamp for å stoppe Verstappen. For eksempel, hvis Verstappen ledet løpet, og Piastri var nummer tre og Norris nummer fire ... ville Piastri blitt beordret til å gi opp sin plass for at Norris skulle bli nummer tre og vinne mesterskapet?

Piastri sa at "det er ikke noe vi har diskutert. Før jeg vet hva som forventes, har jeg ikke noe svar."

Norris sa på sin side at "det er opp til Oscar, jeg tror ikke det nødvendigvis er opp til meg". Det er sannsynligvis det verste marerittet Andrea Stella, McLarens teamsjef, har hatt det siste året, og Norris og spesielt Piastri håper at det uansett hva som skjer, ikke trenger å ende opp med det...

