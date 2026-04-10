Oscar Piastri ønsker den uventede Formel 1-pausen velkommen for å forberede seg etter skuffende start

Oscar Piastri, som dominerte Formel 1-sesongen i store deler av fjoråret, vant og endte på tredjeplass etter Max Verstappen og lagkameraten Lando Norris, som ble mester for første gang, har hatt en katastrofal start på 2026-sesongen, da han ikke har startet i to av de tre løpene, og ligger for øyeblikket på sjetteplass med 21 poeng og kun én pallplass.

Piastri fylte 25 år på mandag, og i en video på sosiale medier sa han at han vil ta seg tid til å forberede seg i april, en måned uten løp, etter at Bahrain og Saudi-Arabia Grand Prix ble avlyst.

"Det er klart at lavsesongen i år var veldig kort, så det er et fint lite vindu for alle til å få inn litt god trening. Bare litt mer tid til å forberede seg. Jeg tror vi har lært mye i løpet av de første løpene, og vi har fortsatt mye mer å lære, så det gir oss bare mer tid til å analysere ting, sette oss ned, fordøye det og prøve å komme sterkere tilbake til Miami.

McLaren-lagkameraten Lando Norris gjør det ikke mye bedre, og ligger på femteplass med 25 poeng. Andrea Kimi Antonelli er den uventede lederen med 72 poeng og har vunnet to løp, foran sin mye mer erfarne Mercedes-teamkamerat George Russell. Ferrari er det nest beste laget, med Charles Leclerc og Lewis Hamilton på fjerde- og femteplass.