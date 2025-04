Oscar-utdelingen krever at velgerne ser alle de nominerte filmene for at stemmene deres skal telle

HQ

Stemmegivningen til Oscar-utdelingen har ofte vært ganske hemmelighetsfull og mystisk. Tidligere trengte man visstnok ikke engang å se alle filmene på nominasjonslisten for å kunne stemme på en vinner. Det er imidlertid i ferd med å endre seg, sammen med noen andre regler fremover.

I følge AP News avslørte Academy of Motion Pictures Arts and Sciences at medlemmene nå må se alle de nominerte filmene i hver kategori for å være kvalifisert til å stemme i finalerunden. Dette kommer etter at en kontroversiell rapport avslørte at noen Oscar-velgere ikke hadde sett Dune: Part Two, fordi de syntes filmen var for slitsom, til tross for at den var nominert til beste film.

Andre regelendringer innebærer at filmskapere med flyktning- eller asylstatus kan bli representert av et annet land enn sitt eget, noe som gir myndighetene mindre makt over hvorvidt en film blir sendt inn eller ikke. Når det gjelder bruken av kunstig intelligens, hevder akademiet nå at generativ teknologi verken vil hjelpe eller skade en films sjanser til å bli nominert.

"Akademiet og hver gren vil bedømme prestasjonen, og ta hensyn til i hvilken grad et menneske har stått i sentrum for det kreative forfatterskapet når de velger hvilken film som skal belønnes", heter det.

Dette er en annonse:

Hva synes du om disse endringene i Oscar-utdelingen?