Oscar-utdelingen vil ikke lenger bli sendt på TV, men flyttes til YouTube i 2029

HQ

En epoke nærmer seg slutten. Det er nå klart at Oscar-utdelingen fra og med 2029 ikke lenger vil bli sendt på TV, og at den i stedet vil bli eksklusivt tilgjengelig på YouTube. Dette ble kunngjort av Akademiet i en felles uttalelse i dag, og den nye avtalen strekker seg frem til 2033. Det betyr at alt - inkludert den røde løperen og offisielle arrangementer som på noen måte er knyttet til Oscar-utdelingen - i stedet vil strømmes direkte på YouTube.

Akademiets ledelse sier at overgangen til YouTube vil være en måte å nå ut til et bredere globalt publikum på i en tid da tradisjonell TV-titting er på vei ned. Det er også planer om å begynne å tilby flere språkalternativer og undertekster for å forbedre tilgjengeligheten.

"Vi er begeistret over å inngå et mangefasettert globalt partnerskap med YouTube, som skal være det fremtidige hjemmet til Oscar-utdelingen og våre helårsprogrammer. Akademiet er en internasjonal organisasjon, og dette partnerskapet vil gi oss mulighet til å utvide tilgangen til Akademiets arbeid til et så stort publikum som mulig over hele verden - noe som vil være til fordel for våre medlemmer og filmmiljøet."

Hva synes du om denne endringen, bra eller dårlig?