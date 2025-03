Oscar-velgere avslører at de ikke engang så Dune: Del to

HQ

Oscar-utdelingen finner sted denne helgen, og det ser ut til at Conclave, The Brutalist og Emilia Pérez alle er klare til å ta hjem noen priser. En film som er fraværende i mange av kategoriene er imidlertid Dune: Part Two, og det kan være at Denis Villeneuves sci-fi-epos ble unngått rett og slett fordi velgerne ikke så den.

I en samtale med EW avslørte fire anonyme Oscar-velgere at de ikke engang hadde sett filmen. "Den første Dune klarte jeg ikke å komme meg gjennom; jeg gidder ikke tre timer til med Dune," sa en av dem. Alle de fire velgerne avsto fra å sette Dune: Part Two på sin stemmeseddel for beste film.

Hvis du synes dette virker litt merkelig, kan vi nevne at et annet øyeblikks oppsiktsvekkende moment fra denne artikkelen gjelder Ralph Fiennes, som er nominert til beste mannlige skuespiller takket være sin utmerkede prestasjon i Konklaven. To av de som stemte på ham, stemte imidlertid ikke på ham fordi de mente at han allerede hadde vunnet en Oscar for Schindlers liste, og stemte i stedet på Adrien Brody, stjernen i The Brutalist. Fiennes har ikke vunnet en Oscar. Det har Brody.

Vi er ikke sikre på hvor Akademiet finner disse filmekspertene, men det er tydelig at de kunne trenge å lære litt mer om kandidatene til priser og hvordan man ser på en film som tilfeldigvis er litt lang. Noen burde ringe fyren som så Dune i IMAX 50 ganger, for det virker som om han ville vært bedre egnet som velger.

