Oscar-velgerne finner allerede smutthull rundt akademiets nye stemmeregler

Den siste tiden har det vært en del kontroverser rundt Oscar-utdelingen og måten de beste filmene kåres på. Etter at en rapport avslørte at ikke alle som stemte hadde tatt seg bryet med å se nominasjonene til beste film, ble det innført en ny regel som innebar at velgerne måtte se alle filmene som var nominert i en kategori de stemte på.

Men ifølge en ny artikkel fra Variety ser det ut til at noen allerede har funnet smutthull rundt denne nye regelen, for eksempel ved å se en film i bakgrunnen eller med lyden dempet mens de gjør andre oppgaver.

"Appen trenger bare å se at du har sett den", sa en velger. "Den vet ikke om du sitter der." En annen innrømmet at de trykker på play før de forlater huset for å gå på jobb.

Selv om regelen følges av de fleste som stemmer på Oscar-akademiet, er det likevel andre faktorer som spiller inn når det gjelder å avgi stemme. En leder avslørte at det ofte er yrkesmessig lojalitet som avgjør hvordan de stemmer. "Tror du jeg stemmer mot min egen kampanje? Jeg stemmer for mine egne saker", sa vedkommende.

Selv om endringene stort sett har blitt positivt mottatt av Akademiets medlemmer, er det ikke sikkert at de vil se store endringer i hvilke filmer som vinner Oscars i fremtiden.