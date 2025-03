Oscar-vinnende palestinsk regissør løslatt fra israelsk fengsel etter overfall

HQ

Siste nytt om Israel og Palestina . Hamdan Ballal, den palestinske medregissøren av den Oscar-vinnende dokumentarfilmen No Other Land, er løslatt fra israelsk varetekt etter å ha blitt overfalt av israelske bosettere på den okkuperte Vestbredden.

Medregissøren, Basel Adra, var blant dem som kom Ballal til unnsetning etter å ha mottatt et nødanrop. Mens israelske myndigheter hevdet at volden skyldtes steinkasting fra palestinere, rapporterte øyenvitner at bosetterne brukte våpen og angrep aktivistene.

Ballal ble skadet, men ble løslatt etter å ha blitt holdt i varetekt over natten. Foreløpig gjenstår det å se om dette vil føre til ytterligere internasjonal granskning av den eskalerende volden på Vestbredden. Du kan lese mer om angrepet her.