Oscar-vinnerne krever fred mellom Israel og Palestina i takketalen No Other Land

Basel Adra, en palestinsk aktivist, og Yuval Abraham, en israelsk gravejournalist, gikk opp på scenen under Oscar-utdelingen i 2025 for å motta prisen for beste dokumentarfilm, og i takketalen rettet de oppmerksomheten mot den pågående volden i Midtøsten.

Filmen, som skildrer ødeleggelsen av Masafer Yatta på den okkuperte Vestbredden og det usannsynlige båndet som ble knyttet mellom de to mennene, har skapt en global samtale. Adra, som nylig ble far, delte sitt håp om at datteren hans aldri skulle behøve å leve under frykten for okkupasjon, mens Abraham fremhevet den felles menneskeligheten mellom dem.

De ba begge om at den etniske rensingen av palestinerne måtte opphøre, og at de israelske gislene som ble tatt i angrepet 7. oktober, måtte løslates umiddelbart. I sitt kraftfulle budskap oppfordret de verden til å anerkjenne begge folks sammenvevde skjebne, og understreket at fred bare er mulig når både palestinere og israelere er frie og trygge.