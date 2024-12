Osgood Perkins avduker nytt klipp fra Stephen Kings The Monkey filmatisering

HQ

Mens 2024 går mot slutten, er Osgood Perkins klar til å sparke i gang det nye året med en ny, avslappende - og heftig - film. Manusforfatteren og regissøren bak skrekkfilmen Longlegs har delt et eksklusivt første klipp fra sin kommende Stephen King-filmatisering, The Monkey, som slippes 21. februar 2025.

I denne blodige historien spiller Theo James tvillingbrødrene Haal og Bill, hvis etterforskning av en rekke grusomme dødsfall fører dem til en skremmende lekeape som kan inneholde nøkkelen til mysteriet. I hovedrollene ser vi også Elijah Wood, Tatiana Maslany og Sarah Levy, hvis rollefigur får et flammende møte i det skremmende klippet.

Perkins er kjent for sin uhyggelige og stemningsfulle historiefortelling, og har lovet at The Monkey blir hans mest komiske film til nå, der han blander skrekk med absurd humor i en stil som minner om John Landis og Robert Zemeckis. Ifølge Perkins utforsker filmen dødens uunngåelighet, og nærmer seg den med et tragikomisk blikk som tilfører både absurditet og surrealisme til den grusomme fortellingen.

Er du klar til å dykke ned i en verden der døden er både morsom og skremmende? Hvilke forventninger har du til denne nye versjonen av Stephen Kings verk?