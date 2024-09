Osgood Perkins ble inspirert av virkelige drap for Longlegs

HQ

I et nylig intervju avslørte Longlegs regissør Osgood Perkins inspirasjonen bak sin gjennombruddshit.

Her på Gamereactorelsket vi Longlegs, men fans av skrekk generelt vil garantert finne innblikket i tankene til en skaper innen sjangeren interessant, spesielt med tanke på at det kommer fra en virkelig drapssak.

Perkins Oz er ikke den eneste skrekkregissøren som har hentet inspirasjon fra det virkelige og tragiske. Norman Bates, skurken i Alfred Hitchcocks Psycho, var på samme måte inspirert av den virkelige saken Ed Gein. Som om ikke det var nok, var det faktisk Oz' far, Anthony Perkins, som ga liv til den forskrudde karakteren.

Oz Oz' far, JonBenét Ramsey, opplyste at saken som inspirerte ham, var det grusomme mordet på , en seks år gammel jente som ble funnet død i hjemmet sitt i 1996.

Han sa at "I boken [som beskriver drapet] står det at foreldrene hadde laget en dukke i naturlig størrelse til henne til jul, som var kledd ut som henne selv og lå i en pappeske i kjelleren."

Sakens koblinger til dukker og ideen om "underetasjen" er, som du vet hvis du har sett filmen, ryggraden i en rystende skrekkhistorie.

Det var faktisk sammen med dukken at Ramsey ble funnet - i kjelleren. Uten å avsløre for mye for de som ikke allerede har sett Longlegs (hva er det du gjør?), kan du ta det fra en venn av en venn at dette er noen skumle greier (takk, Collider).