Østerrike endrer navn på gater med nazistiske forbindelser

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Selv om Adolf Hitler først og fremst assosieres med nazityskland mer enn noe annet, ble han født i Østerrike, som også var en integrert del av Det tredje riket. Det finnes fortsatt spor etter denne historien der, blant annet gatenavn som hedrer personer med tilknytning til naziregimet, og det er noe Salzburg ønsker å endre.

Nå melder TT at Salzburg er i ferd med å gi nye navn til gater med nazistiske forbindelser, og velger i stedet å hedre fremtredende kvinner. Et konkret eksempel er at Josef Thorak-gaten skal omdøpes til Helene von Taussig-gaten, men flere endringer er på vei.

Imidlertid vil kanskje ikke alle bli erstattet, og det påpekes at for eksempel Ferdinand Porsche (ja, bilprodusenten) kanskje får beholde gaten sin, da hans navn og navnene til noen få andre forventes å møte protester.