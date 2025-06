Østerrike går inn i landesorg etter tragisk skoleskyting

HQ

Siste nytt om Østerrike . Østerrike har innledet tre dager med landesorg etter den tragiske skoleskytingen i Graz, der minst ni personer omkom. Myndighetene sier at den unge gjerningsmannen handlet alene og brukte lovlig eide skytevåpen før han tok sitt eget liv.

Mens hyllestene strømmer inn og et minutts stillhet holdes over hele landet, fortsetter politiet å etterforske skytterens motiv, som fortsatt er uklart til tross for et avskjedsbrev og en video. Tragedien har satt fart i debatten om Østerrikes våpenlover, og det har kommet krav om strengere kontroll.