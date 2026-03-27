Østerrike planlegger forbud mot sosiale medier for barn under 14 år

Østerrike vil innføre et landsomfattende forbud mot bruk av sosiale medier for barn under 14 år. Forslaget, som ble kunngjort av landets koalisjonsregjering, innebærer at det innføres en obligatorisk aldersgrense for tilgang til plattformene, og et lovforslag er ventet innen juni.

"Det er nesten umulig for foreldre å kontrollere barnas forbruk" på disse plattformene, som er utformet for å gjøre dem "bevisst avhengige", sa visekansler Andreas Babler på en pressekonferanse.

Samtidig med forbudet planlegger regjeringen å innføre et nytt skolefag kalt "Medier og demokrati". Initiativet skal hjelpe elevene til å bli bedre til å identifisere feilinformasjon og forstå hvordan digitalt innhold påvirker samfunnet.