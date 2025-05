Østerrike triumferer i Eurovision 2025 med JJs låt Wasted Love

HQ

Siste nytt om Østerrike . Lørdag sikret Østerrike seg sin tredje Eurovision-tittel da JJ trollbandt juryer og seere med Wasted Love, og overstrålte Israels Yuval Raphael, som kom på andreplass midt i den pågående kontroversen knyttet til Gaza-konflikten.

Siden jeg er fra Spania, så jeg på den spanske kringkasteren RTVE, og noe som skilte seg ut i år, var det faktum at RTVE sendte et pro-palestinsk budskap før finalen. Et trekk som virkelig understreker den svært politiserte atmosfæren i årets konkurranse.

Jeg mener likevel at kunst og politikk bør gå hver sin vei, eller i det minste at kunst ikke bør være så sterkt politisert. Så her er den: vinnerlåten i Eurovision 2025, Wasted Love av JJ. Glem verdensnyhetene et øyeblikk og sjekk den ut nedenfor.