Østerriksk klatrer dømt for uaktsomt drap etter å ha etterlatt kjæresten til å dø på Østerrikes høyeste topp

Etter å ha vært tiltalt tidligere, har en østerriksk domstol dømt denne 37 år gamle amatørklatreren for uaktsomt drap etter at han forlot kjæresten sin nær toppen av Grossglockner, Østerrikes høyeste topp, for å søke hjelp da hun ble for utmattet til å fortsette. Retten i Innsbruck dømte Thomas P til fem måneders betinget fengsel og en bot på 9 400 euro for grov uaktsomhet i forbindelse med 33 år gamle Kerstin Gs død i januar 2025.

Paret hadde kommet langt bak skjema under en vinterbestigning og befant seg omtrent 50 meter under toppen i kuldegrader og vind da kvinnen ikke lenger kunne fortsette. Ifølge påtalemyndigheten forlot Thomas P henne uten å pakke henne inn i et nødteppe eller en bivuakkpose, selv om utstyret lå i ryggsekken hennes, og gikk ned alene for å søke hjelp.

Großglockner-veien // Shutterstock

En kort telefonsamtale til fjellpolitiet utløste ingen redningsaksjon, ettersom myndighetene sa at han ikke tydelig indikerte at de var i fare og unnlot å svare på oppfølgingsanrop og meldinger. Webkameraopptak viste senere at han var på vei ned fra fjellet med hodelykt i uværet i de tidlige morgentimene 19. januar.

Dommer Norbert Hofer, en erfaren fjellklatrer, sa at den tiltalte burde ha innsett tidligere at partneren hans ikke ville være i stand til å fullføre klatreturen, og at han bar ansvaret for hennes sikkerhet. Selv om han erkjente at han hadde gått for å hente hjelp og ikke var "kaldhjertet", slo dommeren fast at handlingene hans utgjorde grov uaktsomhet...