Østerrikske LASK leverer en av de største comebackene i Champions League og sjokkerer Celtic

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LASK, det østerrikske laget fra delstatshovedstaden Linz i Oberösterreich, landets tredje største by, kvalifiserte seg for første gang til hovedrunden i Champions League og leverte et av de største comebackene noensinne i Champions League-kvalifiseringen. Kampen på tirsdag mot det skotske laget Celtic endte 5–1, 5–4 sammenlagt.

Celtic vant første kamp 3–0 og scoret til og med åpningsmålet i går, og gikk dermed opp til 4–0. LASK startet imidlertid comebacket etter 30 minutter og scoret ytterligere tre mål i andre omgang, inkludert utligningsmålet av Florian Flecker i det 91. minutt. Samuel Adeniran scoret senere seiersmålet i tilleggstiden.

Dette er første gang LASK, som vant det østerrikske dobbeltmesterskapet forrige sesong – med seier i både den østerrikske ligaen og den østerrikske cupen for andre gang hver (første gang de vant begge deler var, i begge tilfeller, i 1964/65), kvalifiserer seg til Champions League-hovedturneringen, etter å ha tapt play-off-kampen mot Club Brugge i 2019/20. De har jevnlig deltatt i Europa League eller Conference League, men har ikke klart å komme lenger enn åttendedelsfinalen.

Også tirsdag kvalifiserte det norske laget Bodø/Glimt seg til Champions League for andre år på rad. I kveld får vi vite de fire siste lagene som kvalifiserer seg, inkludert enten Lyon eller Fenerbahçe.