Oswald: Down the Rabbit Hole er en kommende skrekkfilm med Disneys originale maskot i hovedrollen.

Skrekkfilmer med folkeeide figurer i hovedrollen ser ut til å være i vinden for tiden. I fjor fikk vi den elendige Winnie-the-Pooh: Blood and Honey, og i mars kommer Mickey's Mouse Trap på kino i USA. En annen film som kommer til å slutte seg til denne voksende skaren, er Oswald: Down the Rabbit Hole, en kommende skrekkfilm med Disneys opprinnelige maskot, Oswald the Lucky Rabbit, i hovedrollen.

En ny trailer for prosjektet er sluppet (som du kan se nedenfor), og den skiller seg fra de to nevnte filmene ved at den er helanimert. Ifølge Bloody Disgusting er filmskaper og produsent Lilton Stewart III og Lucinda Bruce i ferd med å finne skuespillerne, og innspillingen starter til våren.

"Teaser-traileren vil gi folk en forsmak på den grusomme og marerittaktige reisen som tar karakterene fra et spennende eventyr for å finne seg selv, til et eventyr de håper å komme seg ut av i live," sa Stewart. "Det har alltid vært en drøm for meg å skape en ny type skrekkfilm som aldri har blitt gjort før. Jeg tror publikum vil bli overrasket over de store forskjellene mellom 'Oswald' og andre filmer i spin-off-skrekkbransjen."

Du kan finne ut mer om Oswald: Down the Rabbit Hole her.