OtterBox annonserer ny serie Xbox-produkter

Du ser på Annonser

OtterBox er først og fremst kjent som tilbehørsprodusent for smarttelefoner, men i sammengeng med CES 21 har de nå annonsert en serie offisielt lisensiert Xbox-tilbehør. Dette inkluderer en bæreveske til Xbox One- og Xbox Series-kontrollere, fester som lar deg feste din smarttelefon til en håndkontroll for å spille xCloud og Game Pass, en skjermbeskytter som begrenser innsyn samt en mobildeksel som hjelper mobilen med å holde seg kjølig i lange spilløkter.

I pressemeldingen sier OtterBox-sjefen Jim Parke:

"Gaming is one of the unique spaces where everyone has the opportunity to compete and connect, especially as we are physically distanced. This connection is enhanced with advances in cloud gaming and fast 5G networks. OtterBox is the best in the world at providing trusted mobile accessories, and we're better positioned than anyone to deliver a premium gaming experience. This portfolio and our accessories designed for Xbox marks a major entry into the gaming market for us."

Alt kan bestilles fra og med 25. januar via blant annet OterBox' egen hjemmeside.