Oukitel presenterer de rareste telefonene du vil ønske å eie

HQ

Oukitel har nok en gang flyttet grensene for hva vi forventer av Android-telefoner, denne gangen på CES 2025, og har avduket to telefoner som nesten er for merkelige til å være til å tro. Den første, Oukitel WP200 Pro, har en avtakbar skjerm på baksiden som også fungerer som smartklokke og Bluetooth-øretelefon. Oukitel WP100 Titan kommer med et gigantisk batteri på 33 000 mAh (nok til å vare i seks måneder!), en campinglampe og til og med en innebygd projektor. Selv om de kanskje ikke er praktiske til daglig bruk, er disse telefonene definitivt et statement. Det er tydelig at Oukitel ikke er redd for å satse stort.

Kunne du tenke deg å bruke en telefon som er så over-the-top?

Oukitel WP200 Pro.