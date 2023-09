Our Flag Means Deaths andre sesong ser Blackbeard og Stede preget av kjærlighetssorg

Den fullstendige traileren for andre sesong av Our Flag Means Death har nå landet, og den har gitt oss et glimt av handlingen og historien som seriens retur vil by på. Det dominerende temaet ser ut til å dreie seg om kjærlighetssorgen mellom Stede Bonnet og Svartskjegg, etter at paret gikk fra hverandre på slutten av første sesong. Men mannskapet og det å være dårlige pirater i beste fall er selvsagt også et tydelig fokus.

Serien kommer tilbake til Max 5. oktober 2023, og hva det betyr for regioner uten strømmetjenesten er uklart, men det er ingen tvil om at for eksempel Storbritannia må vente litt lenger på å få med seg hendelsene i denne andre sesongen.