Ousmane Dembélé og Aitana Bonmatí er vinnerne av Ballon d'Or 2025

Ballon d'Or 2025-vinnerne har blitt annonsert: Aitana Bonmatí og Ousmane Dembélé.

Aitana Bonmatí vant prisen for tredje gang på rad. Hun er nå den eneste som har vunnet flere Ballon d'Or for kvinner (Alexia Putella har vunnet den to ganger tidligere) siden prisen ble innført i 2018. Bonmatí passerte sin tidligere lagvenninne i Barcelona, Mariona Caldentey, som endte på andreplass etter å ha gått til Arsenal og vunnet Champions League.

Samtidig vant Ousmane Dembélé prisen foran Lamine Yamal (som også tok Kopa-prisen for beste spiller under 21 år for andre gang). PSG-stjernen var en nøkkelfigur for den kollektive innsatsen til PSG i år, en klubb som også vant prisen for årets klubb og hvis manager, Luis Enrique, også vant prisen for beste trener etter den heroiske Champions League-sesongen.

Er du enig med Ballon d'Or 2025-vinnere? La oss få vite det i kommentarfeltet nedenfor!