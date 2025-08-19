Out of Time kommer til Epic Games Store i slutten av september

Du kommer virkelig ikke til å mangle spill å spille i september, for den første høstmåneden er full av nye lanseringer. Selv om det allerede er fullt av nye spill, ønsker utvikleren Manticore Games å bidra til galskapen med sitt kaotiske roguelike flerspillerspill, Out of Time, som lanseres i slutten av september.

Out of Time kommer eksklusivt til PC via Epic Games Store, og regnes som "ultimate multiplayer roguelike" og er et spill der en liste med sære helter kombineres i et forsøk på å skyte ned trusler og fiender fra hele historien som har kollidert etter at fortid, nåtid og fremtid har smeltet sammen.

I henhold til spillets beskrivelse blir vi fortalt at den generelle ideen og forutsetningen er følgende: "The Shattering har smeltet sammen alle epoker til et gigantisk rot, og ditt oppdrag - hvis du godtar det - er å dykke inn, utstyre deg fra millioner av mulige belastninger og overleve en gapestokk med drager, morderroboter, muterte krabber og andre ting terapeuten din vil høre om senere."

Spillet, som skal debutere 25. september, er nå tilgjengelig for ønskeliste og forhåndsbestilling, og folk som gjør det, blir belønnet med The Temporal Disaster Pack som inneholder eksklusive mounts, emotes og avatarer. For å markere denne anledningen har det kommet en ny trailer som gir enda en smakebit av handlingen. Sjekk den ut nedenfor for å se om Out of Time bør være på radaren din neste måned.