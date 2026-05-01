Outbound ser ut til å unngå Subnautica 2 ved å lansere tidligere enn forventet

Det var bare nylig at det koselige bobilspillet, Outbound, fikk en forsinkelse i siste øyeblikk, og presset prosjektet ut av april og i stedet satte det opp for en ankomst i midten av mai. Ting har imidlertid endret seg igjen, ettersom den nylige bekreftelsen av Subnautica 2s lanseringsdato for tidlig tilgang har fått utvikleren Square Glade Games til å revurdere sin strategi for Outbound.

For å unngå oppfølgeren til undervannsutforskning og sikre at Outbound har plass til å puste i en travel mai, har Square Glade bestemt seg for å trekke utgivelsesdatoen for spillet noen dager fremover, med Outbound nå planlagt å komme på PC og Xbox 11. mai. Fangsten er at PlayStation- og Switch-debuten fortsatt forventes å skje 14. mai.

Mens du kan holde deg oppdatert på Outbound i god tid, kan du lese våre siste inntrykk av tittelen for å få en forsmak på hva du kan forvente deg av spillet.