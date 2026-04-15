Outbound utsetter lanseringen med tre uker

Outbound Square Glade er en av de mest etterlengtede indie-utgivelsene våren 2026, med nesten halvannen million ønskelister på Steam og tusenvis flere for Xbox-, PlayStation- og Nintendo-konsollversjonene. Med så høye forventninger er det forståelig at utviklerne hos Square Glade Games ønsker å levere den mest polerte versjonen ved lansering, og det kommer til å ta litt lenger tid.

Men ikke for lenge, ettersom studioet og utgiveren Silver Shining har kunngjort at Outbound flytter utgivelsesdatoen på PC og konsoller fra 23. april til 14. mai. Tilsynelatende, etter demoens utgivelse, har noen brukere rapportert om problemer som teamet ønsker å løse før den endelige versjonen kommer, og som de erkjenner i uttalelsen, ville det ikke være mulig å fikse problemene i tide på tvers av alle plattformer :

"Vi har vært nødt til å ta den vanskelige beslutningen om å utsette lanseringen av Outbound til 14. mai. På et avansert stadium i utviklingen har det blitt oppdaget et problem som kan påvirke spillopplevelsen din negativt. Dessverre har det ikke vært nok tid til å garantere en lansering på alle plattformer på den opprinnelig planlagte datoen. Du kan være trygg på at teamet vårt har jobbet hardt for å løse dette problemet, og vi har gjort alt vi kan for å overholde den planlagte tidsplanen. Vi vet at denne nyheten kan skuffe deg, men vi setter pris på din forståelse og tror at forsinkelsen vil resultere i en mer finpusset og feilfri opplevelse.

"Som et lite tegn på at vi setter pris på tålmodigheten deres, vil vi holde gratisdemoen tilgjengelig lenger på enkelte plattformer frem til 12. mai. Så setter vi i gang med full lansering 14. mai!"

Så du må utsette bobilferien med Outbound i noen dager til. Kommer du til å spille denne lovende tittelen den 14. mai?