I denne oppfølgeren vender pioneren innen tredimensjonale spill med åpen verden, slik vi kjenner dem i dag, tilbake til vår egen tid: en reise tilbake til planeten Adelpha som, til tross for kritikernes hyllest av originalen, aldri så ut til å bli en realitet.

Jeg har aldri lagt skjul på min utvilsomme kjærlighet til 1999-tittelen, et spill som fengslet meg i sin tid og med sin filmatiske tilnærming åpnet dørene for meg til videospillverdenen for godt, og sidestilte det med en annen av mine store lidenskaper: den syvende kunstart.

Etter å ha skrevet inntrykkene mine om demoen, hadde jeg i løpet av de siste dagene muligheten til å spille, på forhånd, fullversjonen av Outcast: A New Beginning for PS5, fullføre historien, fullføre alle sideoppdragene og en del av de mindre bemerkelsesverdige oppgavene i den åpne verdenen på omtrent 30 timer. Du kan sikkert forestille deg blandingen av spenning og frykt jeg følte da jeg først startet spillet for å reise til Adelpha og oppdage hvordan en historie som begynte for et kvart århundre siden, fortsetter.

På slutten av Outcast sa Cutter Slade farvel til Adelpha for å dra tilbake til jorden, men vi fikk aldri se ham ankomme planeten eller vite hva som hadde skjedd der i hans fravær. I begynnelsen av Outcast: A New Beginning gjenopplives Cutter Slade av de mektige Yods, Adelphas guder, for å redde innbyggerne, Talan, fra en høyteknologisk invasjonsstyrke: WFA. En person med hukommelsestap Slade oppdager at Adelphas skjebne nok en gang er knyttet til jordens, og etter hvert som historien skrider frem, begynner han å huske ... og gir spillerne viktig informasjon om fortiden hans som tidligere var ukjent. Det er en fortellerstrategi som, samtidig som den respekterer det opprinnelige spillet, lar oss omskrive og utvide det vi trodde vi visste, samtidig som vi forsiktig introduserer nye spillere (som kanskje ikke kjenner det opprinnelige Outcast) for sagaens enorme historie.

Dermed finner vi direkte referanser til flere viktige figurer fra originalen, som Zokrim (lederen av Dolotai Guardians), sønnen Jan eller Kroax (general for Fae Rhans tropper), mens andre, som jeg ikke vil nevne for å unngå spoilere, vender direkte tilbake i kropp og sjel i denne oppfølgeren. Dermed er forbindelsene til den forrige tittelen (og selvfølgelig nyinnspillingen Outcast: Second Contact) godt til stede gjennom hele spillet, som seg hør og bør i en ekte oppfølger, uten å virke fremmedgjørende for nye spillere. Humoren er også heldigvis i tråd med det forrige spillet, veldig 80- og 90-tallsaktig, med flere referanser til filmer (Back to the Future, Braveheart, Jaws...) som fikk meg til å trekke på smilebåndet hver gang.

Med tanke på dagens trender i videospillpressen vil nok mange stemple Outcast: A New Beginning som en AA-tittel, skapt av et relativt lite studio, Appeal. Til tross for dette er dette en storstilt tittel med en ubestridelig kunstnerisk stil, som fanger øyet og øret som få andre.

Lennie Moores originale lydspor inneholder en enorm mengde nye komposisjoner, samtidig som han har tatt med seg andre fra det opprinnelige spillet, noe som gir ham samme oppmerksomhet som i 1999 og etter min mening etablerer ham som en av bransjens ledende skikkelser. Det finnes et tema for hvert øyeblikk og hver omstendighet, som perfekt akkompagnerer og løfter spillets fortelling og visuelle uttrykk.

Det er også verdt å merke seg arbeidet til art design-teamet: Adelpha, som er spillets egentlige hovedperson med Cutter Slade sin tillatelse, er et fantastisk sted, en økosfære med økosystemer, miljøer, fauna og flora som er organisk knyttet til ulike territorier. Dette gir seg utslag i en visuell palett som svinger fra en slående fargeskala, delvis inspirert av 80- og 90-tallets filmer og tegneserier, til de dempede fargene på en overskyet regnværsdag. Den sørlige halvkule av Adelpha er vakker og full av hjørner som ser ut til å være hentet fra et postkort. I løpet av spillet overrasket jeg meg selv med å ta skjermbilder med noen minutters mellomrom, og på slutten av reisen hadde jeg tatt rundt 400 bilder.

Innsatsen som er lagt ned i verdensbyggingen er enestående og ganske bemerkelsesverdig for et lite studio. I likhet med det opprinnelige spillet har Outcast: A New Beginning ikke-lineære oppdrag, men tar dem et skritt videre med en nyttig oppdragslogg som grafisk og skjematisk viser oss hvordan oppdragene henger sammen, hvilke mål vi må fullføre, hvor og når i prosessen vi befinner oss, slik at vi aldri føler oss fortapt. Hoved- og sideoppdragene er tett sammenvevd i denne tittelen, slik at de fleste sideoppdragene er avgjørende for å komme videre i historien. Den største prestasjonen med dette designet er at fortellingen er vevd sammen på en organisk måte som føles veldig naturlig.

De viktigste knutepunktene som oppdragene utspiller seg rundt, er landsbyene (Emea, Bidaa, Sappa, Palana, Prokriana, Desan og Kizaar), noe som er helt logisk siden vi må hjelpe innbyggerne i disse landsbyene, som er under invasjonsstyrkens undertrykkende åk. Disse landsbyene er forbundet med daokas (Stargate-lignende portaler), men i motsetning til i originalspillet kan vi her reise den enorme avstanden mellom dem til fots eller ved å glide, og oppdage mange interessante elementer underveis.

Oppmerksomheten rundt historien er overveldende, og det er absolutt et av de aspektene som skiller seg ut i forhold til lignende AAA-spill med høyere budsjetter (jeg er også en selverklært fan av mange av dem), men som likevel ikke utmerker seg på dette området på samme måte som Outcast: A New Beginning. Et eksempel på dette er Talan-språket, Agazork, som viser en dybde og detaljrikdom som passer til en Hollywood-storfilm.

Den sørlige halvkule av Adelpha er en enorm verden som føles levende, full av interessante kriker og kroker, uten tomme rom, og et terreng som gir vertikalitet og oppmuntrer til utforskning. Under gjennomspillingen min ville jeg hele tiden finne ut hva som befant seg bak den åsen og på den andre siden av det vannet, og jeg fikk den givende følelsen av å gå på oppdagelsesferd som jeg elsker i mine favorittspill med åpen verden.

Det er nettopp størrelsen på verdenen som får meg til å snakke om en annen bemerkelsesverdig spillmekanikk som jeg allerede har nevnt i inntrykkene fra demoen: måten vi beveger oss gjennom omgivelsene ved hjelp av hovedpersonens jetpack, som forvandler en prosess som kan være kjedelig til en underholdende funksjon når vi mestrer bruken av den, og spesielt når vi har låst opp det fulle potensialet ved hjelp av de 14 tilgjengelige oppgraderingene.

Kampene er dynamiske og inkluderer opplåsing av 18 ferdigheter. I tillegg til et energiskjold som også kan brukes til å angripe med, finnes det to våpen som kan tilpasses etter eget ønske med 32 ulike moduler spredt rundt i spillverdenen. I håndvåpenet kan vi kombinere 4 moduler og i riflen 6. På denne måten gir våpnene en helt annen følelse avhengig av hvilke designvalg vi tar. Dette er definitivt en stor forbedring i forhold til våpensystemet i det opprinnelige Outcast.

På toppen av dette vil vi kunne låse opp 8 svært kraftige spesialevner etter hvert som vi gjør fremskritt i hovedhistorien. En av disse tar spillet til en ny skala, og selv om det kan ekstrapoleres fra bildene som er vist på THQ Nordic så langt, vil jeg ikke snakke om det her for å unngå spoilere.

Outcast: A New Beginning bruker den velprøvde og svært konkurransedyktige grafikkmotoren Unreal Engine 4. Vi har to grafiske moduser til rådighet: kvalitet (i henhold til informasjon fra studioet, låst til 30 bilder per sekund) og ytelse (med opplåst bildefrekvens), som vanlig i aktuelle titler. Det er viktig å skille det kunstneriske aspektet, som jeg allerede har snakket om, fra det grafiske aspektet: Jeg refererer her til noe rent teknologisk, og som jeg allerede antydet i inntrykkene mine av demoen, påvirker ikke grafikken til Outcast: A New Beginning på samme nivå som originalen, som var revolusjonerende på den tiden.

I løpet av mitt eventyr i Adelpha støtte jeg på flere bugs, mange av dem relativt små (isolerte klippingsproblemer med enkelte fiender og landskap, samt flytende interaktive elementer som burde være på bakkenivå); jeg hadde også noen svært punktlige ytelsesproblemer der bildefrekvensen falt til nivåer som forhindret skikkelig spilling. Dette pleide å skje etter svært lange spilløkter, og en omstart av konsollen løste som regel problemet eller minimerte det. For fire dager siden fikk jeg en oppdatering som forbedret ytelsen betraktelig, og det forventes at spillet vil bli oppdatert igjen i løpet av de neste dagene. Jeg har ikke på noe tidspunkt opplevd feil som har hindret meg i å fullføre et oppdrag eller fått meg kastet ut av spillet.

Med en interessant historie, godt fortalt og med respekt for originalen, om enn med en forhastet sluttfase og noen løse tråder som får oss til å tenke på en mulig utvidelse eller oppfølger, er Outcast: A New Beginning en rara avis, et spesielt spill laget med kjærlighet av et lite studio som respekterer originalverket og er en verdig etterfølger som noen ganger overrasker med omfanget av sine ambisjoner. Det er en glede å ha vendt tilbake til Adelpha.