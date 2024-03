Outcast: A New Beginning får en fartsfylt lanseringstrailer

HQ

I slutten av forrige uke fikk vi endelig fortalt deg hva vi synes om Appeal Studios' og THQ Nordics Outcast: A New Beginning, som hadde premiere 15. mars, og skrev i vår anmeldelse: "Outcast: A New Beginning er en rara avis, et spesielt spill laget med kjærlighet av et lite studio som respekterer originalverket og er en verdig etterfølger som noen ganger overrasker med omfanget av sine ambisjoner. Det er en glede å ha vendt tilbake til Adelpha."

Hvis du fortsatt er usikker på dette spillet, til tross for vår begeistrede anmeldelse, bør du ta en titt på lanseringstraileren nedenfor. På omtrent to minutters spilletid klarer den å fortelle og vise deg en hel del om dette splitter nye eventyret, som nå er ute til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X.